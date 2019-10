Het STAM krijgt voor tiende verjaardag een grote make-over: “Nieuwe luchtfoto en meer gericht op internationaler publiek”

Erik De Troyer

25 oktober 2019

09u37 0 Gent Het Gentse Stadsmuseum STAM krijgt een make-over. “In 2020 bestaat het populaire museum tien jaar en dus willen we het grondig opfrissen”, legt schepen van cultuur Sami Souguir (Open Vld) uit. Omdat de stad in die 10 jaar tijd fors veranderde, zal ook de populaire luchtfoto vervangen worden. Geen Ottenstadion maar wél het Ghelamco-stadion dus op de foto.

Het STAM trekt inmiddels 70.000 bezoekers per jaar aan. Verre van slecht voor een museum dat van bij de start vooral gericht was op Gentenaars. De stad merkt echter dat ook meer en meer toeristen intussen hun weg vinden naar het museum. Om buitenlandse bezoekers wegwijs te maken, zal het museum vanaf 2020 volledig meertalig worden.

De grootste verandering wordt de nieuwe luchtfoto waarop de bezoekers kunnen wandelen. “De huidige luchtfoto dateert van 2008 en heel wat veranderingen staan er nog niet op. De Ghelamco Arena is bijvoorbeeld nog spoorloos, maar het Ottenstadion staat er wél nog op. Ook naar andere zaken zoals de Stadshal, Ikea, enzovoort, is het zoeken zonder resultaat. De oude Rabot-woontorens staan er dan weer wel op”, legt cultuurschepen Souguir uit. “Die luchtfoto is de absolute publiekslieveling. Elke bezoeker wil daar toch zijn eigen woning of die van familie op zoeken en dus is die update nodig.” De luchtfoto wordt een technisch huzarenstukje en dat weerspiegelt zich ook in de kostprijs van 605.000 euro.

Die luchtfoto is de absolute publiekslieveling. Elke bezoeker wil daar toch zijn eigen woning of die van familie op zoeken en dus is die update nodig Cultuurschepen Sami Souguir

“Maar we doen meer dan dat”, stelt Souguir. “Het huidige museumcircuit dat de geschiedenis van Gent vertelt krijgt een make-over. De nieuwe opstelling zal inspelen op de behoeften en verwachtingen van een steeds internationaler, diverser en meer betrokken museumpubliek. Er komt ook een nieuwe inkombalie en we plannen wat aanpassingen aan de shop.”

In totaal zal de stad 1,64 miljoen euro in het STAM stoppen. Voor de werken zal het museum tien dagen moeten sluiten. Op 10 oktober 2020 - de tiende verjaardag - moet het STAM nieuwe stijl de deuren openen.

Workshops in infirmerie

Ook op langere termijn zijn er nog aanpassingen gepland. Het STAM omvat ook nog grote delen van de oude Bijloke-abdij die momenteel weinig gebruikt worden. De 14de-eeuwse gotische abdijrefter bijvoorbeeld. Van de abdij zullen gevels, schrijnwerk en daken aangepakt worden. In de refter worden de muurschilderingen gerestaureerd. Voorlopig is daar enkel een studiekost van 500.000 euro voor ingepland.

Nu al wordt de buitenkant van de infirmerie aangepakt waar vooral het beheer van de museumstukken gebeurt. De stad heeft nu plannen om ook die binnenkant te restaureren om er ruimte te creëren voor workshops, ateliers en stadsdebatten. Die werken zullen 225.000 euro kosten.