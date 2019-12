Het sneeuwt in Gent! Jill Dhondt

20 december 2019

19u53 6 Gent Het sneeuwt in Gent, of toch tenminste op de Vlasmarkt. Daar plaatste de deken van de buurt een sneeuwkanon dat de hele Vlasmarkt aan het ondersneeuwen is. “Alle redenen zijn goed om te feesten.”

Het sneeuwkanon staat daar om de Winterzonnewende in te luiden. “Elke vrijdag voor of op de 21e december veroorzaken we een lokale sneeuwbui”, zegt Rob Vanhaute, de deken van de dekenij Vlasmarkt. “Vanaf nu verlengen de dagen en verkorten de nachten. Dat is een goeie zaak voor de Vlasmarkt. We kunnen terug langer aperitieven.”

Het is het vijfde jaar op rij dat Rob het doet sneeuwen op de Vlasmarkt. “Het eerste jaar dat we dat deden stopte elke buschauffeur die passeerde, uit pure verwondering. Ze verschoten dat het sneeuwde op de Vlasmarkt. Intussen zijn ze dat gewoon.”

Winters feest

Naast de nachtbrakers en de toeristen is het feest vooral gericht aan de buurtbewoners van de Vlasmarkt. “We nodigen de bewoners van de straten rondom ons uit voor een winters buurtfeest. De voorbije dagen hebben we meer dan zevenhonderd briefjes uitgedeeld. De Vlasmarkt is een uitgaansbuurt bij uitstek, dat zorgt soms voor de nodige overlast. Met ons winterfeest willen we hen tegemoetkomen, iets teruggeven.”