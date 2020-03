Het ‘Romaterrein’ is terug van De Lijn, en veilig afgesloten Sabine Van Damme

09 maart 2020

18u32 0 Gent Het terrein aan de Hurstweg is na bijna 2 jaar weer helemaal leeg. De Roma die er tussen de struiken woonden, zijn verdwenen, het hele gebied is afgezet met betonblokken.

De in september ‘geregistreerde’ bewoners van de Hurstweg zijn allemaal overgebracht naar het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg, en zoeken momenteel hoe ze daar hun draai moeten vinden. Waar de overige Roma van de Hurstweg naartoe zijn, is niet echt duidelijk. Op hetzelfde terrein kunnen ze alvast niet meer terugkeren. Dat is nauwkeurig afgezet met betonblokken, nadat het helemaal is schoongemaakt.

De grond waar de Roma woonden is eigendom van De Lijn. Na een gedoogperiode van bijna 2 jaar eiste de vervoersmaatschappij de grond terug op, om er een oefenterrein aan te leggen. Dat plan gaat voorlopig niet door, maar de grond moest wel zijn vrijgemaakt tegen 28 februari. Dat is ook gebeurd. Maar ook de opvang aan de Drongensesteenweg is tijdelijk. De stad moet ervoor zorgen dat tegen november een project op poten is gezet aan de Lübeckstraat, waar de Roma van de Hurstweg – en andere mensen die in barakken woonden in de stad – drie jaar lang zullen worden gehuisvest en begeleid naar een job en een normale woning.