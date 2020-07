Het reizend jeneverkot Gentse Feesten dacht veilig te zitten op een vlot, maar politie haalt hen naar de kant Sabine Van Damme Jill Dhondt

24 juli 2020

21u33 0 Gent Het is nu bijna een Olympische sport geworden, het kat-en-muisspel tussen Edmond Cocquyt met zijn druppelkot versus de politie. Gisteren stonden ze op de parking van Flanders Expo, maar daar gingen ze zelf al lopen voor de politie hen kon vinden. Vandaag dachten ze veilig te zitten op een vlot. Niet dus.

Edmond is al van de eerste dag van de Geen Gentse Feesten de aap aan het uithangen met een druppelkot dat elke dag ergens anders wordt opgebouwd. Zonder vergunning uiteraard, en dus illegaal. De eerste dag in de Bourgoyen liep dat vlotjes, de dag erna op de trambrug over de Nieuwevaart had de politie daar een ander idee over. Sindsdien is het verstoppertje spelen. “Nu zitten we op een vlot. Op het water dus”, zei Edmond vandaag trots. “En dus kan de politie ons niks maken. Die zijn niet bevoegd op het water.” Mong en co trokken van de Kinepolis richting de Krook, maar daar stond de politie opeens toch. Dikke tegenvaller dus, al maakt het duidelijk allemaal deel uit van het spel. De politie vroeg Edmond met aandrang om aan te meren, en trommelde de collega’s van de Scheepvaartpolitie op. Of het kot nu in beslag genomen is of niet, is nog niet duidelijk.