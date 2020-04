Het Rabot in coronatijden: straathoekwerker Ismail ziet veel onzekerheid, maar ook veel solidariteit Jill Dhondt

09 april 2020

16u53 28 Gent Ismail Canturk heeft als straathoekwerker een unieke inkijk in de Rabotwijk in coronatijden. Hij gaat aan de slag met wat de wijk hem geeft, met respect voor de sociale afstandregels. Hoewel hij minder samenscholingen ziet dan in het begin, blijft hij de bewoners sensibiliseren over de ernst van de situatie. Intussen probeert hij contact te bewaren met de meest kwetsbare bewoners, door samen met andere buurtwerkers voedselpakketten rond te delen.

“Het Rabot is een heel kwetsbare regio”, zegt Ismail terwijl hij zijn ronde doet. “Er is veel werkloosheid en armoede, velen kreunen onder de gevolgen van de maatregelen. Ik merk dat mensen met een kwetsbare gezondheid of geest niet naar buiten komen, en daarom leveren we eten aan hun deur. We gaan niet verder dan de drempel, maar intussen slaan we wel een babbeltje. Zo kunnen we toch de vinger aan de pols blijven houden. Door de coronacrisis vallen alle zekerheden weg voor hen, waardoor ze voor een stuk in paniek slaan. Ze missen sociaal contact, en daar proberen wij straathoekwerkers, buurtwerkers en opbouwwerkers, een creatief antwoord op te geven.”

Afstand houden: niet gemakkelijk

Ismail probeert de bewoners van het Rabot zoveel mogelijk te sensibiliseren om afstand te bewaren. Hij ziet minder samenscholingen dan in het begin van de maatregelen, maar gaat toch nog elke dag het gesprek aan om de ernst van de situatie aan te kaarten. “Ik moet wel zeggen: in sommige gevallen is afstand nemen quasi onmogelijk. Neem nu de Wondelgemstraat, de centrale as van het Rabot, waar veel voedingswinkels, slagerijen, bakkerijen, noem maar op, zitten. Al die winkels liggen naast elkaar, waardoor de wachtrijen buiten ook naast elkaar staan. Soms staan de mensen daar toch vrij dicht tegen elkaar.”

Helpende handen

Wat Ismail het meeste is opgevallen de voorbije weken, is de solidariteit die heerst. “Vanaf dat mensen me zien, vragen ze of ze kunnen meehelpen. Over alle generaties en gemeenschappen heen, vragen ze me wat ze kunnen betekenen. Bewoners zetten zich vrijwillig in om eten, medicatie of geld te verzamelen voor buren in nood. Dat heeft deze crisis mij getoond: er is veel meer liefde, dan haat. Ondanks de onzekerheid, heerst er veel hoop. Mensen gaan er vollen bak voor om elkaar te helpen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.