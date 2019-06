Het programma van de Gentse Feesten is compleet: dit staat ons te wachten. Erik De Troyer

05 juni 2019

Sinds vandaag is het volledige programma van de Gentse Feesten bekend, goed voor meer dan 3.300 evenementen verspreid over tien dagen. Het openingsevenement wordt gehouden aan de Reep in samenwerking met het Gentse koor Allez Chantez en een resem koorddansers. Wij pluisden het programma uit naar de meest opmerkelijke evenementen van 10 dagen Gentse Feesten.

Meest onverwachte act

Praga Kahn, Maandag 22 jul, Korenmarkt

Het danceproject van Maurice Engelen was in 2000 nog afsluiter op Rock Werchter. Met Breakfast in Vegas en Power of the Flower had hij een paar grote hits te pakken. Nu staat Praga Kahn op de Korenmarkt, een tweede keer al. “De vorige keer dat ik Praga Kahn boekte was mijn vader Eli zeer kwaad”, herinnert Tineke De Rijck zich. “Hij vond dat zo’n groep niet paste op ons plein. Tijdens het optreden stond hij op de tafel te dansen”, lacht ze.

Grootste kans op een polonaise:

Willy Sommers, Zondag 21 juli, Sint-Baafs

Laat de zon in je hart en dans de polonaise met de man die vorige zomer nog Pukkelpop veroverde. Twee dagen later is het op Sint-Baafs trouwens weer prijs met Christoff & Lindsay.

Grootste déja-vu

Mardi Gras, elke dag, Emile Braunplein

Luk De Bruyker liet deze week nog optekenen dat hij nu wel genoeg vrouwen met pluimen gezien heeft onder de stadshal. Afgaand op het programma zal hij er dit jaar nog wat meer zien. Het programma lijkt nogal een copy-paste van dat van vorig jaar. Om 20.30u een parade, daarna een limbo-wedstrijd en om 23.55u het uitdelen van kralen.

Meest ervaren Gentse Feester

Roland Van Campenhout, donderdag 25 juli, Walter De Buckplein

Weinig muzikanten kunnen zeggen dat ze er bij de eerste en de laatste Gentse Feesten bij Sint-Jacobs bij waren. Blueslegende Roland Van Campenhout wordt dit jaar 75 en viert zijn 50ste Gentse Feesten aan Sint-Jacobs. Hij was er al bij toen het podium nog werd gebouwd op bierbakken. Hij nodigt vrienden uit voor een avondvullend programma.

Meest retro-avond

Millie Vanillie love the 90's, 24 juli, Korenmarkt

De organisatoren van de Korenmarkt houden een 90's feestje. Onder andere Bart Kaëll, 2 Fabiola en Sylver. Ze roepen meteen ook op om in de stijl van de jaren 90 te komen. Dus haal uw Buffalo-schoenen maar uit de kast.

Van alle pleinen thuis

Kurt Burgelman, vijf locaties

Hij staat op de Gentse Feesten onder zijn eigen naam maar ook met Party Partie en Biezebaaze. Te zien op 19, 20, 23, 24 en 26 juli op diverse plaatsen en vermoedelijk duikt hij nog wel ergens op in de Gentse Feesten.

Het duurste ticket

Graham Nash, 230 euro, Boomtown Festival

Toegegeven, er zijn ook tickets van 29 euro om Graham Nash (bekend van Crossby, Stills, Nash & Young) te gaan zien. Maar wie zich een wil laten gaan kan 230 euro neertellen. Voor dat bedrag krijgt men de beste plaatsen, een ontmoeting met de artiest, een handtekening en men kan zelfs de soundcheck meemaken.

Terug van weggeweest

Killer Queen, zondag 28 juli, Sint-Baafs

Ze stonden een paar jaar geleden al eens op Sint-Baafs en komen terug. Killer Queen is zo dicht bij een optreden van de legendarische band Queen als men kan geraken. De Britten nemen alle podiumbewegingen en kapsels van Freddy Mercury en co perfect over.

Meest vernieuwde feestenplein

Beverhoutplein

Gedaan met goedkope partytenten aan het Beverhoutplein. Voortaan komt er een echt podium. In het verleden moesten de tenten daar elke avond afgebroken worden om plaats te maken voor de rommelmarkt overdag. Nu mag het podium blijven staan. Een handelaars zal het podium gebruiken als rommelmarktkraam. Creatief.