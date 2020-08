Het pannenhuis van Selwyn en Anneleen: “De kinderen hebben geholpen om de pannen met de hand te sorteren”

Gent

In de Asselstraat in Drongen staat geen pannenkoekenhuis zoals in de sprookjes, maar wel een pannenhuis. De gevel en het dek werden volledig bedekt met dakpannen. Het is het geesteskind van twee architecten, Selwyn Cox en Anneleen Haers, die er samen met hun drie kinderen Florian, Serafien en Emerieke wonen. “We hebben ons ingehouden om niet té zot te doen, architecten gaan vaak te ver als het gaat om hun eigen huis”, zegt Selwyn. Lees meer verhalen achter bijzondere gevels in onze zomerreeks ‘Wie woont daar?’.