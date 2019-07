Het Oost-Vlaanderen van topchef Lore Moerman: “Uit eten moet ik altijd compromissen sluiten met mijzelf” Wouter Spillebeen

13 juli 2019

19u03 15 Gent Lore Moerman heeft een hekel aan de termen ‘met een hoek af’ en ‘met een twist’. In haar Gentse toprestaurant Bodo maakt ze gerechten zonder veel tierlantijntjes en met eerlijke kwaliteitsproducten en als ze zelf op restaurant gaat, zoekt ze dezelfde degelijkheid op. Ze selecteerde haar favoriete horecazaken en bleef daarvoor opvallend genoeg in Gent. “Ik vrees dat ik een echte stadsmus ben”, zegt ze.

WIN

“Ik ben een absolute fan van natuurlijke wijn en WIN heeft altijd fantastische natuurwijnen per glas”, begint Lore Moerman. “Ze hebben een leuk terrasje aan de straatkant waar ik gerust heel de avond kan blijven zitten. We zijn buren en dat heeft vaak zware gevolgen. Ik ben nogal rap te verleiden tot een goed glas en heb intussen ook al mijn vriendinnen zo ver gekregen dat ze naar WIN willen voor de wilde natuurwijn. Als ik geluk heb, willen ze zelfs een speciale fles proberen.”

WIN, Burgstraat 8, 9000 Gent

Roots

“Dit is de absolute top in Gent. Een mooie menu, een mooie wijnkaart en mooie mensen. Wat Kim (Devisschere, n.v.d.r.) doet in de keuken, maakt me altijd extreem blij. Heel eerlijke keuken, seizoensgebonden, verfijnd en -vooral- niet bekakt. Kim noemt zijn gerechten altijd simpel, maar dat is omdat hij niet beseft wat hij allemaal kan. Er hangt hier altijd een leuke sfeer en de mensen die hier werken, weten wat ze doen. Een parel in het Patershol.”

Roots, Vrouwebroersstraat 5, 9000 Gent

Ganzerik

Voor een brunch in het weekend trekt Moerman naar café en eettent Ganzerik. “Op zondag spreken we er vaak af met een groepje vrienden. Ze serveren in de weekends een vrij uitgebreid buffet. Er is altijd een basisselectie aan kaas en charcuterie. Vooral dat laatste kan mij bekoren omdat we dat thuis nooit eten. Het is dus de ideale gelegenheid om eens preparé en paté met brood te eten, toch een beetje een guilty pleasure. De eggs benedict zijn een absoluut pluspunt, want niet veel zaken in Gent serveren het en het is een absolute favoriet. En als je er langer blijft zitten dan gepland, kan je direct overgaan naar de apero, want er is een zeer uitgebreid aanbod aan craft beers op de tap.”

Ganzerik, Druifstraat 29, 9000 Gent

Patyntje

“Dit is een echte guilty pleasure”, geeft Moerman toe. “Ik kom er veel te vaak, want het is eigenlijk wel duur. Maar dat is ook het enige dat me tegenhoudt. Ik neem me altijd voor om de vol-au-vent te nemen en dan sla ik tilt omdat ik ook stoverij met appelmoes wil, of Zeebrugse aardappel of tutjespap. Dat wordt altijd compromissen sluiten met mezelf. En als klap op de vuurpijl laat ik me dan nog overhalen om een dame blanche te bestellen. Als ik terugkom van Patyntje, ben ik minimum twee kilogram verdikt.”

Patyntje, Gordunakaai 91, 9000 Gent

Het Moment

“Bij Valentine krijg je de lekkerste warme dranken van Gent”, prijst Moerman koffie-, thee- en eethuis Het Moment aan. “’s Ochtends neem ik er altijd een filterkoffie. Die zijn zachter van smaak dan espresso’s en dat heb ik liever. Als ik er ’s middags ben, dan ga ik altijd voor een verse thee. Zo af en toe heb ik daar eens zin in, zeker met een stukje taart erbij. Op het terras zie je ook altijd mensen van allerlei allooi passeren, dus je krijgt er vaak wat entertainment bovenop.”

Het Moment, Burgstraat 20, 9000 Gent

CRU

“CRU is een van mijn lievelingsadressen om te gaan lunchen. Je kan er zelf samenstellen wat er op je bord komt. Er is altijd keuze tussen vlees en vis en dan kan je aanvullen met groenten van het seizoen. Als ik hier kom, probeer ik meestal zo gezond mogelijk te eten: een stukje gebakken vis en veel verschillende groenten. En daarna ga ik nog eens naar de shop eronder om wat delicatessen in te slaan voor het weekend.”

CRU, Kouter 117, 9000 Gent

L’Apéro d’Oc

Op bij te praten met haar moeder gaat Moerman liefst naar L’Apéro d’Oc. “We nemen dan een karafje wijn en bestellen verschillende kleine hapjes tot we helemaal vol zitten. Bruscetta met geitenkaas, artisjok met dressing, salade met inktvis, verse olijven, goeie charcuterie, kaas… We kunnen er uren zitten en babbelen. We gaan als het mooi weer is en zitten dan buiten aan de straatkant aan de kleine tafeltjes met rood-wit geblokte tafelkleedjes. Je waant je helemaal in de Provence.”

L’Apéro d’Oc, Ajuinlei 22, 9000 Gent

Superette RTT

Het zomerconcept van Kobe Desramaults kan Moerman ook smaken. “Je zit eigenlijk buiten onder zeilen die tussen dennenbomen gespannen zijn. Qua sfeer en gezelligheid kan het hier niet op. Het lijkt wel een sprookje met feeëriek verlichte bomen en met de voeten om de dennennaalden. Eerst nemen we altijd de antipasti, een serie aan fantastische hapjes die je kan delen. Daarna volgt de pizza. Die bakken ze buiten in een houtoven. Over het algemeen ben ik niet zo’n enorme pizzafan, maar hier zijn ze echt lekker.”

Superette RTT, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent

Nog niet voldaan? Ook deze zaken zijn favoriete adressen van Lore: Ventura (Vrijdagsmarkt, 9000 Gent), STAMcafé (Bijlokekaai, 9000 Gent), De Lieve (Sint-Margrietstraat, 9000 Gent)