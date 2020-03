Het nieuwe normaal: in de rij staan Sabine Van Damme

18 maart 2020

12u10 12 Gent Opnieuw stonden woensdagvoormiddag overal lange wachtrijen voor winkels. Colruyt, Delhaize, zelfs Aveve, want als de wereld vergaat, zorg je er maar beter voor dat je tuin in orde ligt.

Toch blijft het allemaal heel beschaafd. Mensen morren niet, proberen afstand te houden – al blijft dat raar – en wachten geduldig hun beurt af. Het gaat ook niet per se om ‘hamsteren’. Mensen worden met mondjesmaat toegelaten, en dus staan er rijen, maar eigenlijk gaat dat best vlot. Aan de Colruyt Drongensesteenweg doken al heel wat mondmaskers en handschoenen op, aan Delhaize Wondelgem was dat veel minder het geval. Bij Aveve kregen de mensen in de rij al vooraf te horen: “Wie voor bloem komt, die is op. Bloemen daarentegen hebben we wel nog.” Kwestie van de sfeer erin te houden. Mensen kochten er uiteraard dierenvoeding, maar ook heel wat bodemverbeteraars, bloemen en knollen. “Om een beetje in de tuin te werken. Want ja, wat moeten we anders doen de komende weken?”