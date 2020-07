Het mysterie blijft: nieuwe vaginabomen blijven opduiken Jill Dhondt

24 juli 2020

12u56 28 Gent De vaginaschilder van Gent weet van geen ophouden. Het aantal bomen waarvan de holte beschilderd werd zodat het lijkt op een vrouwelijk geslachtsorgaan, vermeerdert enkel. Nog steeds geen spoor echter van de dader(s) of de beweegreden.

Boomholtes die beschilderd worden zodat ze op een vagina lijken, blijven opduiken binnen maar ook buiten Gent. Recent dook er zelfs een vaginaboom op in het centrum van Deinze. Het gaat duidelijk om een werk van lange adem: sommige bomen zijn al jaren suggestief ingekleurd, andere werden pas recent beschilderd. Overal is dezelfde stijl herkenbaar: de ovaalvormige boomholtes worden steeds met dezelfde roze verf ingekleurd, en afgewerkt met eenzelfde rode kleur in het midden van de tekening.

Nog steeds is er niets geweten over de maker(s) of de reden voor de beschilderingen. Wel kreeg de redactie kort na het verschijnen van een eerder artikel een mail van ene ‘Vaj Insky’ met de boodschap ‘seek and you will find’ en drie bijhorende foto’s van verschillende vaginabomen. Verder kwam er geen reactie meer, hoewel de schilder van geen ophouden weet. Verwacht je dus aan nog meer gekleurde bomen in Gent en mogelijks ook daarbuiten.