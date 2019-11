Het leven in Gent wordt komende jaren duurder. Wie zal het voelen?

Erik De Troyer

14 november 2019

22u32 2 Gent In Gent wonen wordt de komende jaren merkelijk duurder. Het stadsbestuur stelde vanavond voor hoe ze precies aan het enorme investeringsbudget voor de komende vijf jaar wil komen. In totaal wil de stad 9,5 miljoen extra innen aan retributies en lokale belastingen. Dat gaat van duurdere vuilniszakken, betalende ochtendopvang in scholen tot zelfs duurdere terrasverwarming voor café’s. Maar wie zal dat nu precies voelen?

Iedereen: Elk jaar +1,7%

Eén maatregel zal men op alle vlakken voelen: de indexatie van 1,7%. Tot nu toe bleven in Gent de meeste tarieven gelijk tot de gemeenteraad besliste om ze te verhogen. Voortaan zullen de meeste tarieven in de stad jaarlijks met 1,7% verhogen. Bedoeling is dat de tarieven op die manier de evolutie van de lonen volgen. Die 1,7% lijkt weinig maar het loopt wel op. Een voorbeeld: wie een geliefde begraaft betaalt daarvoor vandaag 662 euro. Die indexering zorgt er echter voor dat een graf tegen 2025 al 732 euro kost. En dat geldt dus voor tal van te betalen tarieven: van parkeren tot een boete in de bib.

Slechte parkeerders

Een takeling kost vandaag 260 euro en daarmee is Gent de duurste stad van het land. Het stadsbestuur doet er nu nog 21% bij: tot 315 euro vanaf 2020. Dat komt omdat de stad een nieuw duurder contract heeft afgesloten. Hoe dan ook een ingreep die onzorgvuldig parkerende Gentenaars zullen voelen. Tegen 2025 loopt de prijs zelfs op tot 343 euro.

Verhuurders

In Gent wonen heel wat mensen officieus. Ze zijn ingeschreven in een andere stad maar wonen feitelijk in Gent. Hun huisbazen riskeren een forse boete indien er niemand officieel in een woning is ingeschreven. Die bedraagt 2.344 euro. Ook dat bedrag zal oplopen. Tegen 2025 kost dat een huisbaas al 3.527 euro.

Ouders

Kinderen op sportkamp sturen wordt zo’n 10 euro duurder. Ochtendopvang in de scholen wordt betalend voor 8u. “Andere netten vonden het niet eerlijk dat we dit gratis aanboden. Sowieso waren onze tarieven al bij de laagste van het land”, aldus Elke Decruynaere (Groen)

Sporters

Ook het huren van een sportaccommodatie zal 8% duurder worden.

Eigenaars van leegstaande woningen

Wie een pand laat leegstaan of laat verwaarlozen riskeert een hogere boete. Voor een woning gaat het tarief van 2.500 naar 2.800 euro. Voor een kamer stijgt de boete van 1.200 naar 1.400 euro.

Uitbaters van AirBNB’s

Wie een kamer in zijn woning verhuurt, bijvoorbeeld via AirBNB, moet per semester 155 euro per bed betalen. Wie zich niet registreert riskeert een hogere boete.

Bedrijven

Hoe de stad het precies zal doen is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de stad anderhalf miljoen euro extra wil innen bij bedrijven. Er wordt nog overlegd met Voka.

Verbouwers

Wie verbouwt kan maar beter een vergunning aanvragen voor de inname van de openbare weg. Wie dat niet doet, bijvoorbeeld door parkeerplaatsen in te nemen zonder vergunning, riskeert een boete die 50% hoger is dan tevoren. Er gaan ook meer controleurs op pad.

Nachtelijke cafés

Wie na 1u een café wil openhouden betaalt voortaan 575 euro per jaar. Tot nu toe bedroeg dat tarief 403 euro.

Terrassen

Café’s en eetgelegenheden met een terras zullen ook meer moeten betalen. De tarieven gaan van 25 tot 40 euro per vierkante meter. Wie een terrasverwarming installeert moet 10 euro per vierkante meter extra betalen.

Verdelers van drukwerk

Verdelers van niet-geadresseerd drukwerk moeten heel wat meer betalen. Tot nu toe kostte een dat de verdelen 1,13 cent per publicatie. Dat wordt nu 5,4 cent per stuk. Een heel verschil dus. Ook wie eigenhandig drukwerk verspreidt riskeert een boete. De maximale grootte is een A4-formaat en dan enkel op licht papier.

Cultuurliefhebbers

De toegangsprijzen voor musea worden duurder. De prijs gaat wel enkel omhoog voor niet-Gentenaars.

Iedereen

Een vuilniszak wordt 8 cent duurder en wordt wat kleiner. Volgens de stad zou dat geen echte tariefverhoging zijn omdat er meer in de veel goedkopere blauwe zak mag.

Nachtwinkels

De belastingen op nachtwinkels zal elk jaar geïndexeerd worden wat tot nu toe niet gebeurde.