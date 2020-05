Het Lam Gods is weer compleet: onder politiebewaking van MSK naar Sint-Baafs Opening bezoekerscentrum schuift nog maar eens op Erik De Troyer

26 mei 2020

14u01 14 Gent Alle onderdelen van het Lam Gods zijn weer bij mekaar in de Sint-Baafskathedraal. Door de lange restauratie en de Van Eyck-tentoonstelling verhuisden delen van het meesterwerk vier jaar lang regelmatig tussen het MSK en de kathedraal. “Het Lam Gods bezoeken zit er de komende veertien dagen zeker nog niet in”, aldus kanunnik Ludo Collin. Ook de opening van het bezoekerscentrum schuift op.



De verhuis van delen van het Lam Gods gebeurt steevast in de grootste geheimhouding, maar helemaal onopvallend kan dat natuurlijk niet. De lokale politie zorgt voor bescherming van de panelen, gewapend met machinegeweren. Iedereen moet op een afstand blijven. De panelen moeten vervoerd worden in een speciaal daarvoor uitgerust vrachtwagen. Iets na 13u werden de panelen uitgeladen en via de hoofdingang de kathedraal in gedragen. Het gaat om de zijpanelen die stonden opgesteld op de tentoonstelling Van Eyck, een optische revolutie in het MSK, oa de beeltenissen van Adam en Eva.

“Het zal zo’n vier jaar geleden zijn dat alle panelen zich nog eens op dezelfde plek hebben bevonden”, zegt Ludo Collin, de rector van de Sint-Baafskathedraal. “Morgen worden alle panelen op hun plaats gezet. Ze worden eerst in de vertrouwde Villakapel gezet in afwachting van de nieuwe plek in de Sacramentskapel achteraan in de kathedraal.” (Lees verder onder de foto)

“Wanneer het Lam Gods terug te bezichtigen zal zijn kunnen we voorlopig niet zeggen”, aldus Collin. “De eerste twee weken zit een bezoek aan het Lam Gods er al zeker niet in door de coronacrisis. We kijken wat er nadien mogelijk is.” Dat het Lam Gods staat opgesteld in de piepkleine Villakapel helpt de zaken niet vooruit, zeker met social distancing in het achterhoofd.

Ook de bouw van het bezoekerscentrum loopt vertraging op. “We mikten op begin oktober maar die datum is niet meer haalbaar. Door de coronacrisis lagen de werken stil en dus moeten we de opening uitstellen. Een nieuwe datum is er nog niet.”

Het is al de tweede keer dat de opening van het bezoekerscentrum moest worden uitgesteld. Aanvankelijk werd op juni gemikt. Door de enorme archeologische opgravingen - er werden duizenden skeletten gevonden - werden de werken echter veel complexer dan gedacht. De kans lijkt nu groot dat de werken opschuiven naar 2021. Het Van Eyck-jaar werd omwille van corona wel al met een half jaar verlengd.