Het Lam Gods is voortaan ook een stripfiguur

Erik De Troyer

16 januari 2020

06u01 0 Gent Vergeet Jommeke, Kuifje of Kiekeboe. De nieuwste stripfiguur is het Lam Gods van de Gebroeder Van Eyck. Pieter De Poortere – bekend van Boerke – mocht met de zegen van het bisdom een album maken over het Lam Gods en daarin is het vooral speuren naar bekende koppen.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van ‘LAM’. Net als in de strips van Boerke wordt er in dit album geen woord gesproken. “Het concept is dat alle figuren van het Lam Gods op wandel gaan door Gent en dat ze op elke bladzijde gezocht kunnen worden. Het is echter zeker geen boek enkel voor kinderen. Ik heb er heel wat bekende koppen in gestopt, de ene al duidelijker dan de andere. Ik had hele excel-files met Gentse en andere figuren die ik graag in het album wou steken. Al zijn het natuurlijk niet allemaal bekende figuren dat zou te veel werk zijn.”

De eerste druk ligt sinds dit weekend in de boekhandels op3.000 exemplaren. Naar verwachting zal er snel een tweede druk volgen. Het album kwam er naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’ in het Museum voor Schone Kunsten. “We hebben natuurlijk ook een dikke catalogus van meer dan 500 bladzijden maar hiermee kunnen we ook op een laagdrempelige manier mensen warm maken voor Van Eyck. Aangezien er geen woord in wordt gesproken heeft letterlijk iedereen iets aan dit boek”, zegt Johan De Smet van het MSK.

“Alle panelen van het Lam Gods moesten voor de strip nagemaakt worden. Ik moest natuurlijk niet al die details van Van Eyck overnemen maar het schilderij vereenvoudigen was op zich al een hele klus. Ik heb me daarvoor bij de restaurateurs mogen zetten. Dan zit je daar als striptekenaar tussen die experts”, lacht Pieter.

Om het album te mogen maken moest Pieter ook de zegen krijgen van het bisdom. “En dat was toch spannend. Voor hen is het Lam Gods niet zomaar een dier hé. Het stelt Christus voor en dus mocht ik daarmee dus niet zomaar doen wat ik wilde. Maar uiteindelijk was het bisdom zeer enthousiast.”