Het is ook nog gewoon pyjamadag op school, om Bednet te steunen Sabine Van Damme

13 maart 2020

09u34 8 Gent De laatste schooldag is meteen ook een plezante. Het is immers pyjamadag. Dat is een jaarlijkse traditie die in heel wat scholen een vaste waarde is. Iedereen komt in pyjama naar school om zwaar zieke kindjes die thuis of in het ziekenhuis les volgen via Bednet een hart onder de riem te steken.

Op de Wijze Eik in de Eeklostraat in Mariakerke bleek het grootste deel van de kinderen van de lagere school vandaag gewoon aanwezig te zijn, bij de kleuters waren er meer afwezigen. De meeste kinderen kwamen ook, zoals eerder deze week gevraagd, in pyjama naar school. Zelfs de meeste juffen doen mee. In het vierde leerjaar van juf Els waren de kinderen alvast enthousiast. Juf Els heeft gelukkig geen Bednet-kind in de klas, de voorbije 2 jaar was dat wel zo.