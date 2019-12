Het is officieel: de eindejaarsfeer is in de stad Sabine Van Damme

09u54 0 Gent Op de Kerstmarkt is het nog wachten tot volgende vrijdag, maar de eindejaarsverlichting in de Gentse straten brandt. En dus is het officieel: de laatste dagen van 2019 zijn ingezet.

En dat gebeurt meteen met een koopzondag. Vanmiddag zijn in de binnenstad heel wat winkels open. Dat het om vier uur al donker begint te worden geeft niet, want in totaal heeft de stad 274 licht-overspanningen voorzien, net als 35 kerstbomen, 20 geslingerde loofbomen, 3 3D-bomen, 2 verlichte kiosken en 2 grote, verlichte herten. Die laatste 2 staan op Ledebergplein. Nieuw is dat aan de kraanlei 9 palen met kerstlichtjes zijn versierd. Aan de Graslei kregen de verlichtingspalen nieuwe armaturen, en aan de Sassevaart aan Dok Noord staan voor het eerst 9 verlichte bomen. Behalve vandaag zijn ook 22 en 29 december nog koopzondagen, al zal de kerstmarkt uiteraard ook op de andere zondagen open zijn, en zullen heel wat lokale boetieks ongetwijfeld hetzelfde doen.