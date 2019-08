Het is augustus en dus opent Parkkaffee weer elke dag de deuren Sabine Van Damme

01 augustus 2019

19u10 13 Gent Het is augustus, dus het is Parkkaffee! De prachtige kasteeltuin in de Groenestaakstraat in Mariakerke biedt een idyllisch tafereel voor gezinnen met kinderen, of ook voor gezellige avondgesprekken bij het kampvuur.

Veel is er niet veranderd, bij Parkkaffee. Alleen is het nu Kaya-Luna, de dochter van Marco Cassiman en Nani Rammant, die het Parkkaffee trekt. Maar het concept blijft hetzelfde. Rustige gezelligheid, met speeltuin en circuslessen voor kinderen, met waarzeggers, een petanquebaan en een hoop authentieke woonwagens, met een gezellig terras rond een prachtige vijver, en met kampvuren en gekleurde lichtjes ’s avonds. Eten kan er ook nog steeds, en het is een pak lekkerder dan de doorsnee-snelle-hap op de Gentse Feesten.

Parkkaffee bestaat al sinds 1997, en was toen een pop-up zomerbar avant-la-lettre. Het was eerst een relatief geheim plekje, maar al snel vond half Gent de weg naar Mariakerke. Er passeerden wilde jaren met hoge vuren en luide muziek, maar al snel werd Parkkaffee een rustige stek, die duidelijke afspraken met de stad netjes naleefde. En toch dreigde drie jaar terug de sluiting, nadat een handvol buren maar bleef klagen over parkeeroverlast en nachtlawaai. Sindsdien is Parkkaffee er enkel nog in augustus, en niet meer de hele zomer.

Parkkaffee is elke augustus-dag open vanaf 14 uur tot middernacht. In de week kost de toegang 3 euro, in het weekend 5 euro, maar als je blijft eten mag je gratis binnen. Om mensen te stimuleren met de fiets te komen staan er extra fietsrekken en is er een gratis fietskliniek op zondag. Met de auto komen heeft weinig zin, er is toch geen parkeerplaats.