Het Gravensteen is weer even ‘Winterwonderkasteel’



Erik De Troyer

13 december 2019

Het Gravensteen ziet er de komende weken weer wat anders uit. Voor de kerstperiode is het omgetoverd tot een Winterwonderkasteel met extra verlichting, feesttafels, triomfbogen en zelfs een troon. Een leuke uitstap met de kinderen die op zoek kunnen naar de gouden appel die ergens in het kasteel verborgen zit. Het Gravensteen behoudt zijn kleurrijk jasje tot 5 januari. De gewone toegangstarieven zijn van toepassen in die periode (gratis voor kinderen en 6 tot 10 euro voor volwassenen).