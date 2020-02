Het goedkoopste huis van Gent: “Slechts 45.000 euro maar er zijn al bezoekers gaan lopen”



Erik De Troyer

03 februari 2020

15u53 36 Gent Wonen in Gent, het is een dure aangelegenheid. Onder de 200.000 euro moet men al heel ver zoeken naar een woning en dan zijn er vaak nog forse kosten aan. Op het Rabot, in de Victor Frisstraat, staat sinds dit weekend echter een huis te koop met een instelprijs van 45.000 euro. Dat moet zowat het goedkoopste huis van Gent zijn in zeer lange tijd. “Het is echter in zo’n slechte staat dat niemand van mijn medewerkers er de open-huisdagen wil doen”, zegt notaris Dirk Delbaere.

De Victor Frisstraat ligt pal in de wijk Rabot tussen de Ijskelderstraat en de Gebroeders De Smetstraat. Het is een straat vol kleine arbeidershuisjes. De hele wijk werd eind de 19de eeuw gebouwd om woongelegenheid te voorzien voor de vele textielfabrieken in de omgeving. Dat zorgt ervoor dat de in de wijk goedkoper gewoond kan worden dan op de meeste andere plekken in Gent. “Maar een instelprijs van 45.000 euro is inderdaad uitzonderlijk laag”, zegt notaris Delbaere. “De bedoeling is om bij de openbare verkoop die prijs nog wat op te krikken. Het huis moet in elk geval verkocht worden. Het komt uit een nalatenschap.”

Waarom dan die lage prijs? “We moeten daar niet geheimzinnig over doen. Dat huis is in een slechte staat. Het wordt verkocht met de inboedel erbij maar dat is niet meer dan rommel. Het pand heeft tien jaar leeg gestaan en is in die periode ook nog eens gekraakt. Het ziet er dan ook niet fris uit. Er zijn al mensen komen kijken die het meteen op een lopen hebben gezet. Het is geen pand voor iedereen”, zegt Delbaere.

Ook de advertentie liegt er niet om. Zo staat er in te lezen dat de woning betreden enkel kan op eigen risico. Het huis heeft ook nog eens een EPC-waarde van 979. Ter vergelijking: van zodra men een EPC-waarde boven de 500 heeft zit men in de allerlaagste categorie.

Elke zaterdag van deze maand houdt de notaris een kijkdag. “Ik doe die zelf omdat geen enkele van mijn medewerkers het ziet zitten”, zegt de notaris. “Ik heb er dit weekend voor het eerst anderhalf uur op de stoep gaan staan. Er zijn wat mensen uit de buurt komen kijken en twee professionele bouwers. Echt groot was de interesse nog niet. Ik was wel aangenaam verrast door de warmte en de sfeer van de buurt. Ik denk dat iemand hier een mooie koop aan zal doen.”

De openbare verkoop van het goedkoopste huis van Gent staat gepland op 28 februari om 15.30u in de Notarisstraat 1. Avontuurlijke zielen kunnen nog elke zaterdag tussen 14 en 15.30u.