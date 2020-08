Het Gents MilieuFront schildert nep-fietsstrook in Kapiteinstraat Wondelgem Sabine Van Damme

11 augustus 2020

21u01 0 Gent Vrijwilligers van het Gents Milieufront (GMF) hebben vanavond een nep-fietspad geschilderd in de Kapiteinstraat in Wondelgem. Zo willen ze op constructieve wijze de gebrekkige veiligheid voor fietsers aanpakken.

Een overtreding hebben ze niet gepleegd, want de fietsicoontjes die nu op het wegdek in de Kapiteinstraat prijken, zijn gespoten met krijt. Een paar keer regenen en de tags zijn weg. Er is dus niks beschadigd. “Met deze actie willen we op ludieke maar constructieve wijze de gebrekkige veiligheid voor fietsers aan de kaak te stellen, en die tegelijk (tijdelijk) verbeteren”, zegt Thijs Michiels van het GMF.

De Kapiteinstraat is een relatief smalle straat waar aan beide zijden geparkeerd mag worden. Er is niks van fietsinfrastructuur voorzien. Omdat het de verbindingsweg is tussen de Wiedauwkaai en het dorp van Wondelgem, is het er bovendien vrij druk, en dus onveilig voor fietsers. Het is overigens niet de eerste keer dat het GMF zo’n guerilla-actie doet. De voorbije jaren gebeurde dat ook al in Sint-Denijs-Westrem en Oostakker.