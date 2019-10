Het einde van een saga: ‘Vuilste huis van Gent’ is opnieuw proper Redactie

18u17 0 Gent De laatste reinigingsploegen zijn vertrokken aan de rijwoning in Sint-Amandsberg. Het pand kreeg al snel de titel ‘vuilste huis’, maar dat is dus verleden tijd. De bewoner zal zich sociaal laten begeleiden.

Vorige week kwam aan het licht dat de bewoner, een vijftiger, zijn huis al jaren verwaarloosde, geen hulp aanvaardde en niet open deed voor gezondheidscontroleurs. Omdat de overlast voor de buren te erg was geworden, vaardigde burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) een betredingsbevel uit. Het huis werd onbewoonbaar verklaard en de man kreeg onderdak van familie. De komende weken volgen er controles of het huis vrij is van ongedierte. Daarna zal beslist worden of het pand weer bewoond kan worden.