Het einde van de Holy Food Market? Ladislas Leys vertrekt, wegens niet meer rendabel Sabine Van Damme

24 juni 2019

10u12 7 Gent De Holy Food Market startte als een schitterend verhaal, maar zakte al snel als een pudding in elkaar. Na een schitterend eerste jaar daalde het aantal bezoekers, en dus ook de omzet, gigantisch. Het was niet langer houdbaar, dus vertrekt bezieler Ladislas Leys op 1 augustus. De eigenaar van het gebouw neemt de zaak over, maar wat ermee zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Veel meewind heeft Ladislas Leys niet gehad, in zijn Holy Food Market-verhaal. De oude, vervallen Baudelokapel werd helemaal verbouwd tot Holy Food Market, maar dat had zoveel voeten in de aarde dat de opening bijna 2 jaar vertraging opliep. “Daardoor ben ik mijn geloofwaardigheid verloren bij een paar heel goede spelers die een standje in de Food Market zouden hebben, maar die dan zijn afgehaakt”, zegt Leys nu.

Eind februari 2017 opende de HFM dan toch, met 17 eetstanden en een massa volk. 2,5 jaar later is het avontuur voorbij. “Dat eerste jaar hebben we fantastisch gedraaid”, zegt Leys. “Daarna is het gigantisch verminderd, zonder dat daar één duidelijke reden voor is. Maar doordat het publiek wegbleef daalde ook de omzet en haakten de eetstanden af. Wat we ook probeerden, het lukte niet meer. En dus trek ik er nu de stekker uit. Op 1 augustus ben ik weg. De eigenaar neemt alles over, van naam tot interieur. Maar wat er na mij gebeurt, dat weet ik niet.” (Lees verder onder de foto)

Leys kreeg in zijn 2,5 jaar af te rekenen met heel wat problemen, gaande van boze buren die klachten hadden over het geluid van zijn feestjes, tot de brandweer die zijn kapel liet sluiten omdat de juiste branddeur een half jaar na de eerste waarschuwing nog steeds ontbrak. Leys voelde zich geviseerd. “In Gent centrum begin ik nooit meer iets”, zegt hij stellig. “Als ik nog iets in het Gentse doe, zal het op de Kortrijksesteenweg zijn. Daar is veel passage. Want de locatie was een groot probleem voor de Holy Food Market. Die buurt leeft in het weekend, maar in de week is er niemand. Door de knip van het circulatieplan is het aantal passanten dan nog eens verminderd. Toeristen zijn er op weekdagen ook niet echt veel in Gent, en als ze er zijn, lopen ze hier niet. Ik zit niet op de Rambla in Barcelona he.”

Vraag is of Leys ooit écht een kans maakte met zijn concept, op die plek. Ja, de kapel is prachtig gerenoveerd en alleen al daarom een bezoek waard. Maar Leys betaalde maandelijks 15.000 euro huur (!!). Zelfs in maanden met veel opbrengst zit je dan hooguit met een nuloperatie. “Toch is het een heel leerrijke ervaring geweest, waar ik echt trots op ben”, zegt hij. “Ik kies nu een andere weg. Ik wil horecaconsulent zijn, en anderen bijstaan.

In de Holy Food Market werden op 2,5 jaar tijd 450.000 gerechtjes geserveerd en meer dan 7,5 miljoen euro omzet gedraaid, het overgrote deel daarvan dus in het eerste jaar.