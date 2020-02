Het bestaat: een boek over het Lam Gods zonder complottheorieën Erik De Troyer

05 februari 2020

18u28 1 Gent Boeken over het Lam Gods, men kan er stilaan een hele bibliotheek mee vullen. Schrijver Harry De Paepe en Illustrator Jan Van der Veken voegen er met ‘Het Lam Gods, bewonderd en gestolen’ nog eentje aan toe…maar dan wel eentje dat zich houdt aan de feiten en niet vervalt in complottheorieën.

Kanunnik Ludo Collin van de Sint-Baafskathedraal mocht het boek aankondigen. Hij verwees naar een internationaal boek over het Lam Gods in 2010 verscheen: ‘Het Lam Gods, ‘s werelds meest begeerde meesterwerk’ van Noah Charney. “Ik heb de auteur van dat boek gecontacteerd en gevraagd of hij voor fictie of non-fictie ging. Hij antwoordde dat het om non-fictie ging. Ik heb in mijn exemplaar met potlood alle historische fouten aangeduid. Op elke bladzijde was er wel iets mis. De auteur heeft me gevraagd om mijn opmerkingen door te geven maar dat zou gelijk staan aan mijn eigen boek schrijven. Daar heb ik jammer genoeg geen tijd voor. Daarom ben ik blij dat deze heren het boek hebben geschreven dat ik wou staan. En er staan geen fouten in”, aldus Collin.

Betrouwbaar onderzoek

Het boek telt 112 pagina’s en richt zich op de hele geschiedenis van het Lam Gods. Van de betrokkenheid van de mysterieuze Hubert Van Eyck tot de oorlogsgeschiedenis van het werk en de diefstal van het paneel van de ‘Rechtvaardige Rechters’. “Ik heb er voor gekozen om niet in te gaan op complottheorieën”, zegt schrijver Harry De Paepe. “Je kan daar volledig verloren in lopen. Enkel de meest recente theorie over de Gentse familie die het paneel zou bezitten staat er wel in omdat die toch van betrouwbare onderzoekers komt maar theorieën op basis van wichelroedes daar ben ik niet aan begonnen”, lacht hij.

Het Lam Gods, bewonderd en gestolen’ werd uitgebracht in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Het boek kost 19,95 en is onder andere beschikbaar in de Van Eyck-shop in het Belfort en op alle plaatsen waar Van Eyck-evenementen worden gehouden.