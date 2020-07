Heruitzending van ‘Gentbrugge’ half jaar nadat docureeks voor het eerst te zien was Jill Dhondt

23 juli 2020

14u50 0 Gent De populaire reeks ‘Gentbrugge’ werd begin dit jaar voor de eerste keer uitgezonden op Canvas. Niet meer dan een half jaar later wordt de serie al voor een tweede keer uitgezonden, nu op Eén.

De serie sloeg zodanig aan dat de Gentenaren na de laatste aflevering, net voor de lockdown, een groot feest organiseerden in de oude brandweerkazerne in Gentbrugge. Die populariteit kan verklaren waarom televisiezender Eén besloot om de reeks een half jaar nadat die voor het eerst te zien was, opnieuw uit te zenden.

Heb je Joris Hessels en zijn gesprekken met bijzondere Gentbruggenaars gemist? Dan kan je vanaf vanavond elke donderdagavond de afleveringen van de docureeks herbekijken op Eén. Wie de reeks de eerste keer gemist heeft, kan zich nu voor het eerst verdiepen in de vele verhalen die Joris tegenkwam toen hij een jaar geleden in Gentbrugge kwam wonen. De afleveringen blijven intussen ook online beschikbaar.