Herstellingswerken fietspad Antwerpsesteenweg in aantocht Wietske Vos

07 augustus 2020

17u01 0 Gent Volgende week start het Agentschap Wegen en Verkeer met herstellingswerkzaamheden aan het fietspad langs de Antwerpsesteenweg aan de Visitatiestraat.

Van maandag 10 tot woensdag 19 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingswerken uit aan het fietspad langs de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Visitatiestraat. De klinkers van dit gedeelte van het fietspad (aan de kant met de oneven huisnummers) komen steeds los. Nu worden dit stuk van het fietspad een deel van het plateau in de Visitatiestraat heraangelegd in beton.

Fietsers worden lokaal omgeleid langs de werken. Auto’s kunnen vanaf de Antwerpsesteenweg de Visitiatiestraat niet meer in- of uitrijden en moeten omrijden langs de Halvemaanstraat. In de Visitatiestraat zelf wordt het eenrichtingsverkeer tussen de Antwerpsesteenweg en Campo Santo tijdelijk opgeheven. Autoverkeer langs de werfzone in de Antwerpsesteenweg blijft mogelijk.