Herschilderen Lousbergsbrug stuit op verzet: “Waarom niet terug de kleuren van Lily Dujourie?” Sabine Van Damme

12 augustus 2019

21u30 0 Gent De Lousbergsbrug – tussen de Kasteellaan en de Tweebruggenstraat – wordt binnenkort herschilderd, en dat is wel eens nodig. Maar dat de kenmerkende rode blokken verdwijnen, daar is lang niet iedereen het mee eens. “Dit was een kunstproject, waarbij Lily Dujourie de kleuren heeft uitgekozen, waarom herschilderen ze dat niet gewoon terug in die kleuren?”, vraagt Jan Hoet Jr. zich af.

In 2006 werd de Lousbergsbrug helemaal ingepakt om ze te herschilderen. Er werd niet zomaar een laagje verf op gesmeerd. Bij wijze van proef had het toenmalige ‘Waterwegen & Zeekanaal’ – vandaag ‘De Vlaamse Waterweg’ – aan kunstenares Lily Dujourie gevraagd het kleurenpatroon samen te stellen. Dat gebeurde ook voor de Van Eyckbrug verderop en de Walpoortbrug in het centrum van de stad. Dujourie koos voor de Lousbergsbrug opvallend rood voor de peilers, en zwart voor de daaraan verbonden kabels.

Deze week kregen buurtbewoners te horen dat de brug wordt herschilderd, in groen. “Heel jammer is dat”, vindt onder meer Jan Hoet Jr. “In 2006 is er serieus moeite gedaan om deze brug mooier en interessanter te maken. Dat ze nu moet herschilderd worden, betwijfel ik niet. Maar waarom kan dat niet terug in de huidige kleuren, van Lily Dujourie? Dat is een Gentse kunstenares. Ze heeft hier een rustig en mooi project uitgewerkt, dat helemaal niet schreeuwerig is. Niemand heeft er last van. Waarom moet dat verdwijnen voor saai groen? Is men misschien vergeten dat dit een kunstwerk is?”

Bij De Vlaamse Waterweg zijn ze dat niet vergeten. “Dat was inderdaad een proefproject met een kunstenares”, zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg. “Er werden toen meerdere bruggen onder handen genomen, en dat was een geslaagd project. Maar de Lousbergsbrug is intussen dringend aan een nieuwe laag verf toe. De rode pijlers zijn helemaal verschenen, tot een soort licht roze. We hebben dus advies gevraagd aan de dienst monumentenzorg. Zij hebben gevraagd de brug terug in zijn originele staat te herstellen. Die brug blijkt industrieel erfgoed te zijn. En dus verven we de brug terug gewoon groen. Wat niet wil zeggen dat we nu zomaar alle bruggen in Gent groen gaan verven.”

De werken aan de Lousbergsbrug zijn vandaag gestart, en zullen tot in november duren. “Er wordt niet alleen geschilderd”, zegt Buyse. “Ook het technisch mechanisme van de brug wordt immers onder handen genomen.”