Heropstart repetitieruimtes in De Centrale: “Het is fijn om terug te zijn, maar daarmee zien we het publiek nog niet terug” Jill Dhondt

29 mei 2020

13u28 0 Gent De voorbije elf weken was het bijzonder stil in het intercultureel centrum De Centrale. Alle optredens en muzieklessen werden geannuleerd, en de repetitieruimtes gingen op slot. Vandaag was de eerste dag dat professionele en semi-professionele podiumkunstenaars terug naar het cultuurhuis konden om te repeteren, en daar zijn ze erg blij mee.

Voor het eerst sinds weken klinkt er terug muziek door de gangen van De Centrale. Publiek ontvangen en culturele activiteiten organiseren mag is nog steeds niet mogelijk, maar repeteren achter gesloten deuren mag wel. Vandaag zijn er zes muziekleerkrachten, een flamencoduo en een muzikaal trio aanwezig. Eén van de leraars is Osama Abdul Rasol, die naast schoonharpist ook componist is. “De voorbije elf weken heb ik van thuis uit een nieuw album geschreven voor een strijkkwartet, en muziek geschreven voor een dansgezelschap”, zegt hij. Die heeft zich goed bezig kunnen houden, zou je denken, maar Osama heeft veel zien wegvallen de laatste maanden. “Ik had een concert geschreven voor het Brussels Jazz Orchestra, dat in maart in première zou gegaan zijn in de Handelsbeurs. Dat is uitgesteld tot januari, zoals veel andere projecten uitgesteld of geannuleerd werden. Mijn eerstvolgende concert is pas in september.”

Wat Osama het meeste mist is een publiek om voor te spelen, net zoals danseres Irene Alvarez en gitarist Alexander Gavilan. “Die connectie met toeschouwers is goud waard”, zegt Irene. Ook zij zag veel projecten in het water vallen. “Mijn man en ik hebben van thuis uit lesgegeven en concepten bedacht, maar oefenen was niet echt mogelijk. Gitaar spelen valt nog mee, maar flamenco dansen is te luid voor de buren.” Het is meer dan twee maanden geleden dat Irene en Alexander samen geoefend hebben, omdat één van beide telkens voor hun zoontje moest zorgen. “Vandaag hebben we hem meegenomen naar hier”, zegt Alexander. “Hij kan spelen terwijl wij oefenen.”

Wees welkom

Momenteel zijn er drie repetitielokalen beschikbaar voor professionele en semi-professionele podiumkunstenaar in De Centrale. “Er mogen maximum zes personen in een lokaal, en ze moeten minstens anderhalve meter afstand houden”, zegt centrumbeheerder Bart Van Causenbroeck. “In elke kamer staan zes stoelen en een tafel met handgel. Dat is een basisbezetting, omdat elke ruimte na gebruik ontsmet wordt.”

Wie een repetitielokaal wil gebruiken kan een aanvraag indienen via de website.