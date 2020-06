Heropstart brocantemarkt op Sint-Jacobs Jill Dhondt

19 juni 2020

11u37 4 Gent Naast de Sint-Jacobskerk vond vandaag voor het eerst sinds maanden opnieuw een antiekmarkt plaats. Het bleef er kalm, enkel de vaste marktkramers waren aanwezig en de bezoekers snelden niet massaal naar daar.

Het was geen overrompeling op de antiekmarkt deze ochtend, maar verlaten evenmin. De bezoekers neusden geconcentreerd tussen het antiek, terwijl de marktkramers extra uitleg gaven. Die laatsten droegen allemaal een mondmasker, sommigen een gezichtsscherm. Een oudere verkoper op de hoek van de markt ziet er niet gerust uit. “Ik was bang om terug te keren vandaag. De klanten komen heel dicht, pakken alles vast, en de meesten hebben geen mondmasker aan. Ze zouden dat eigenlijk overal moeten verplichten, dat mondmasker, ik zou me dan toch veiliger voelen. Desondanks ben ik gekomen vandaag. We hebben maandenlang thuis gezeten, we moeten een keer terug naar buiten.”

Nedovic, een andere marktkramer, is optimistischer. “Ik ben heel bij dat ik vandaag terug mijn kraam mag uitstellen. Angst heb ik absoluut niet. Het is vooral het gemis van het contact met de klanten dat me heeft bezig gehouden.”