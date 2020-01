Heropening ontmoetingscentrum De Regenboog Jill Dhondt

15 januari 2020

17u13 0 Gent De Regenboog, het jeugdhuis voor senioren aan het station, heropende na een grondige renovatie. De medewerkers, vrijwilligers en bezoekers kwamen samen om elkaar een gelukkige nieuwjaar te wensen en de heropening van hun vernieuwde centrum te vieren.

De Regenboog is een lokaal dienstencentrum dat zich richt op oudere en kwetsbare buurtbewoners. Door zorg op maat, ontspanningsmomenten, informatie en advies aan te bieden helpen ze senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Het gebouw werd van kop tot teen onder handen genomen: de vloerbekleding, de ramen, het plafond, de zetels, alles werd vernieuwd. In de ontmoetingsruimte werd meer ruimte voorzien, een bibliotheek, een verlaagde toog voor rolstoelgebruikers en een tweedelig terras met zicht op de stadstuin. “Het was een droom om vanuit ons ontmoetingscentrum een mooi zicht te hebben op onze tuin”, vertelt centrumleider Bart Beeckmans. “We hebben die ook grondig omgespit. We zijn van plan om hem een grotere plaats te geven in onze werking.”

Het dienstencentrum is van groot belang voor de buurten Gent-Sint-Pieters en Nieuw Gent, die voornamelijk uit ouderen bestaan. “Voor sommige bezoekers is De Regenboog de enigste plek waar ze naartoe gaan in de week, hun netwerk is zodanig klein geworden. Voor andere senioren is ons dienstencentrum een plek waar ze anderen iets kunnen bijbrengen, of zelfs iets kunnen leren.”