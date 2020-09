Hernieuwde band momoyo brengt debuutalbum uit: “Met dit album hebben we nooit opgetreden” Jill Dhondt

26 september 2020

12u00 1 Gent De band Uncle Wellington werd zeven jaar geleden opgericht door de Gentse muzikant en schrijver Jonas Bruyneel. De groep heeft vele soorten muziek gespeeld, maar vorig jaar kwam er toch een heel ander geluid uit de studio. Daarom besloot de band om zichzelf heruit te vinden onder de naam ‘momoyo’. Na enkele succesvolle singles, brengt de band nu ook hun eerste album uit.

Uncle Wellington heeft zeven jaar lang onder heel wat gedaantes bestaan. De samenstelling van de band en de soort muziek veranderde regelmatig, maar Jonas was steeds een drijvende kracht. De Gentenaar is een getalenteerd muzikant en producer, en gaf ook al enkele boeken uit. “Vorig jaar waren we een nieuw album aan het opnemen en dat klonk helemaal anders dan alles wat we ooit gedaan hadden”, zegt hij. Daarom hebben we besloten om opnieuw te beginnen, onder een nieuwe naam: momoyo.”

Dit voorjaar verscheen het eerste nummer van de hernieuwde band: Breath. Dat lied kon op heel wat goede kritieken rekenen, en werd ook opgepikt door Radio 1 en Studio Brussel. De opvolger ‘Colours’ deed het even goed. Vrijdag kwam dan eindelijk het eerste, naamloze album uit van de groep. Wie er weinig van kent, zou het kunnen beschrijven als een popalbum vol vreemde geluiden.

De nummers werden opnieuw geschreven door Jonas, en uitgevoerd door Esther Coorevits, Renaud Debruyne, Sven Sabbe en Frie Mechele. Frie staat achter de micro, Sven achter de bas, Renaud achter de drum, Esther speelt viool en Jonas piano, gitaar en elektronische geluiden. “Het is heel spannend voor ons. Het album is al een paar maanden af, en we zouden normaal een tour doen deze zomer. Door de coronacrisis is dat uiteraard weggevallen, waardoor we nu een album uitgeven waar we nog nooit mee op een podium hebben gestaan.”