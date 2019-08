Herman Brusselmans laat zich opsluiten om aandacht te vragen voor dierenleed Sabine Van Damme

07 augustus 2019

18u56 1 Gent Voor de vijfde keer al leende Herman Brusselmans zijn gezicht aan een actie van Gaia. Op de Korenmarkt liet hij zich – eventjes – opsluiten in een kooi. Gaia strijdt tegen het opsluiten van dieren in te kleine kooien. Dat Brusselmans als zoon van een veehandelaar meedoet, is opvallend.

“Ja, ik lig wakker van dierenleed.” Het was een opmerkelijk zachtaardige Herman Brusselmans die vandaag in een kooi stond op de Korenmarkt. Gaia hield in 12 steden een actie rond de campagne ‘Stop de kooien’, een Europees burgerinitiatief met als doel een verbod op kooien in de veehouderij.

“Als zoon van een veehouder heb ik heel veel dierenleed gezien”, zegt Brusselmans. “Niet bij mij thuis. Het is niet omdat je dieren kweekt en verhandelt dat je die slecht moet behandelen. Mijn vader had in de jaren 70 al door dat je je dieren beter goed behandelt. Dat maakt dat ze meer waard zijn. Een puur economisch principe. Maar bij anderen zag ik veel onnodig dierenleed. Mijn vader verwachtte van zijn twee zonen dat ze meegingen naar het slachthuis en naar de aan- en verkoop van dieren. Maar eigenlijk wilde ik als 10-jarige al weg uit dat milieu.”

“Ik ben ervan overtuigd dat mensen over 100 jaar gaan terugkijken, en zich afvragen hoe het mogelijk was dat wij dieren zo hebben behandeld. We moeten massaal minder vlees gaan eten, dat is de enige juiste weg. Dan kunnen we minder dieren kweken op meer ruimte. Als je kwekerijen ziet, met kippen zonder pluimen of met biggen die elkaar opeten gewoon uit stress, dan is dat intriest. En vooral onnodig. Stress tast de kwaliteit van het vlees aan.”

Hond Eddy

Nochtans is Brusselmans zelf geen vegetariër. “Ik eet weinig vlees, maar ik eet het wel nog. Maar als ik een steak koop, let ik erop dat het vlees is van dieren die goed zijn behandeld. Dat ze geslacht worden is noodzakelijk voor de vleesconsumptie, maar ik vind dat ze wel tot aan de slacht een mooi leven moeten hebben.” Dat Brusselmans een dierenvriend is, is algemeen geweten. Zijn hond Eddy leeft een luxebestaan. “Dat beestje is 14 jaar intussen, en woont bij mijn ex. Hij is doof, en werd onlangs geopereerd aan een hernia. Veel kosten dus, maar dat hebben we er graag voor over.”

Samen met Vandenbosch poseerde Brusselmans gewillig in een kooi, met een bordje ‘Ik ben een cage fighter’, vlak voor de McDonalds. Lang zat hij daar niet in, maar veel bekijks had hij wel. “Het is al de vijfde actie die ik doe met Gaia, Michel is intussen een ‘maat’ geworden.”