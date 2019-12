Herkent u deze jongeman? Politie zoekt verdachte van vechtpartij McDonald’s Gent in 2018 HAA

23 december 2019

10u39

Bron: Federale politie 62 Gent Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent heeft een opsporingsbericht verspreid in het kader van het onderzoek naar een vechtpartij in de zomer van 2018 in een filiaal van McDonald’s in Gent.

Op 13 augustus 2018, omstreeks 16.55 uur ontstond een discussie tussen een onbekende man en een klant in de McDonald’s in de Waalburgstraat in Gent. De discussie werd heviger en de onbekende man gaf de klant een duw op de borst en een vuistslag in het aangezicht. De klant kwam door de slag ten val, waarop de onbekende man hem begon te schoppen. Toen een vriend van de klant tussenbeide wou komen, kreeg ook hij een kniestoot.

De slachtoffers verlieten hierop de zaak. Ook de verdachte en zijn vriendin vertrokken snel na de feiten.

De verdachte is 1,80 meter groot, ongeveer 25 jaar en normaal gebouwd. Hij heeft vermoedelijk donkerblond haar en had een lichte baardgroei. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkerblauwe korte broek, een witte T-shirt van ‘Ellesse’, donkere sportschoenen en een zwarte pet met embleem.

De vriendin van de verdachte is tussen 18 en 25 jaar en normaal gebouwd. Ze heeft donkerblond golvend haar. Op het ogenblik van de feiten was ze volledig in het zwart gekleed. Als deze vrouw zichzelf herkent, mag zij zich melden bij de politiediensten.

Heeft u meer informatie over dit feit? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail.