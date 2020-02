Herkenbaar door kleur en logo, gegraveerd en met stevig slot: toch 101 fietsen van stad Gent gestolen in twee jaar tijd Sabine Van Damme

07 februari 2020

11u48 0 Gent De voorbije 2 jaar werden liefst 101 fietsen van de stad Gent gestolen. Het gaat om dienst- en pendelfietsen die de stad ter beschikking stelt van het stadspersoneel. “Toch straf”, vindt raadslid Joris Vandenbroucke (sp.a), die de cijfers opvroeg. “Die fietsen zijn zeer herkenbaar door hun witte kleur en het logo van de stad Gent, ze zijn gegraveerd en voorzien van een stevig slot.”

Stad Gent stelt pendelfietsen ter beschikking om duurzame verplaatsingen aan te moedigen. Er zijn fietsen die gepoold worden en fietsen die gebruikt worden voor individuele werknemers, zowel gewone als elektrische. Joris Vandenbroucke wilde weten hoe dat daar juist mee staat. “Er zijn vandaag 1.717 pendelfietsen in omloop, waarvan 656 elektrische en 1.061 klassieke fietsen”, zegt bevoegd schepen Annelies Storms. “De huidige aankoopprijs bedraagt 356,95 euro voor een klassieke fiets en 1.620,59 euro voor een elektrische. In totaal bedraagt de aankoopkost van de pendel-fietsvloot dus 1.441.831,01 euro. Daarnaast hebben we ook nog 861 dienstfietsen – die per dienst ter beschikking worden gesteld – en 226 poolfietsen die door alle werknemers gebruikt kunnen worden, na reservatie.” 2.804 stadsfietsen dus, en dat is best een indrukwekkend cijfers.

Bijna een per week

Dat er de voorbije 2 jaar 101 stadsfietsen gestolen werden, 61 in 2018 en 40 in 2019, is een even opvallend cijfer. “”Dat is er gemiddeld bijna 1 per week. Ik vind dat toch straf”, zegt Vandenbroucke. “Die fietsen zijn zeer herkenbaar door hun witte kleur en het logo van de stad Gent, ze zijn gegraveerd en voorzien van een stevig slot. Daar rijd je toch niet ongemerkt mee rond? Het zegt iets over de hardnekkigheid van sommige fietsdieven. Goed dat de Gentse politie sinds kort opnieuw lokfietsen inzet om ze te klissen.Laat ons hopen dat de strijd tegen de fietsdieven loont.”

Meer over Gent

Joris Vandenbroucke