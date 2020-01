Heren Loebas krijgt voor #B401-Bruggenbouwers belangrijkste designprijs van België Sabine Van Damme

23 januari 2020

10u16 0 Gent Met zijn project #B401-Bruggenbouwers heeft het Gentse bureau Heren Loebas een Henry van de Velde Award beet in de categorie Graphic & Communication. Woensdagavond werden in de BOZAR in Brussel voor de 26ste keer de belangrijkste designprijzen in België uitgereikt.

Dat project kwam er in opdracht van de dienst stedelijke vernieuwing van de stad Gent. Het kadert in het hele traject rond leefbaarheid. Het bestaan van de B401, die fly-over die rechtstreeks van de autosnelweg naar de Zuid loopt, wordt al langer in vraag gesteld. Het autoverkeer wordt immers tot in het hart van de stad gebracht, en dat is niet meer van deze tijd. Dus werd een studie opgezet rond de toekomstmogelijkheden van de locatie, met het oog op de afbouw van het viaduct, en de vrijgekomen ruimte.

Om de burgers te betrekken bij het proces, werd het project Bruggenbouwers opgestart, met Heren Loebas. 14 Gentenaars gaven hun persoonlijk toekomstbeeld voor het viaduct. Het waren zoveel mogelijk mensen uit verschillende lagen van de bevolking. De portretten van de Bruggenbouwers werden als kunstobjecten metershoog aangebracht op de pijlers van het viaduct, er werd een Bruggenbouwers-weekend georganiseerd, er werden korte video’s gemaakt, posters werden verspreid, een Facebook-pagina werd opgezet, en meer.

Dit hele project werd nu dus beloond met een prestigieuze prijs. Er waren 304 inzendingen dit jaar, 50 meer dan vorig jaar.