Herdenkingsfiets aan Zuid gestolen: “Gelukkig is de fiets teruggevonden” Jeffrey Dujardin

10 augustus 2019

10u20 0 Gent De witte ghost bike die aan de Zuid staat als herdenking aan de 21-jarige studente die daar het leven liet, werd eind juli gestolen en teruggevonden in Merelbeke. “Een of andere onverlaat heeft de ketting doorgetrokken en is verdwenen”, klinkt het bij de Gentse Fietsersbond.

De Lokerse Iris Aper stierf in 2013 op die plek nadat ze werd aangereden door een dronken bestuurder. Om Iris te herdenken hield de Gentse fietsersbond een mooi eerbetoon aan de bibliotheek. Op de plaats van het ongeval plaatsten ze de witte herdenkingsfiets. Die fiets werd al eens beschadigd in 2017. Tegen het einde van de Gentse Feesten, bleek de fiets ineens gestolen te zijn. De dief verwijderde het herdenkingspaneel van de fiets en de ketting werd doorgetrokken. Gelukkig werd de fiets snel opgemerkt in Merelbeke, langs de Schelde. “Gelukkig is de fiets teruggevonden”, klinkt het bij de Fietserbond. “Sinds dinsdag staat hij weer op zijn vaste stek. Zonder ketting deze keer, om de verleiding om ermee te fietsen weg te halen.”