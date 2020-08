Herdenkingscomité brengt bloemenhulde aan huis van Karel van de Woestijne

Herdenkingscomité brengt bloemenhulde aan huis van Karel van de Woestijne Jill Dhondt

24 augustus 2020

Het Herdenkingscomité Karel van de Woestijne bracht vanavond zoals elk jaar hulde aan de Zwijnaardse schrijver Karel van de Woestijne. Elk jaar legt het comité bloemen neer aan het huis waar de schrijver stierf.

Vorig jaar was het exact negentig jaar geleden dat schrijver Karel van de Woestijne overleed in zijn huis in Zwijnaarde. Elk jaar organiseert een herdenkingscomité nog een moment om hem en zijn werk te herdenken. Door de coronacrisis verliep dat herdenkingsmoment dit jaar wat anders dan andere jaren. Er werden opnieuw bloemen aan zijn huis ‘La Frondaie’ in de Leebeekstraat gelegd en een aantal toespraken gehouden, maar deze keer volgde er geen receptie.