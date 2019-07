Hendrik Keuleers overleden, dierenactivist die constant belaagd werd Sabine Van Damme

20u33 0 Gent Hendrik Keuleers is overleden. De man stond ooit bekend in Gent als eigenzinnig uitbater van het restaurant Tap en Tepel in ’t Gewad. Maar de laatste jaren kwam hij vooral in het nieuws omdat hij constant belaagd werd omwille van slogans die hij aan zijn ramen hing. De man werd 88.

Zelfs terwijl hij op sterven lag op 14 juli, werd zijn raam nog ingegooid met een kasseisteen. Of toch bijna, want de man liet jaren terug kogelwerend glas in zijn huis in het Gewad plaatsen. Hendrik Keuleers was een heel eigenzinnig man, en een fervent dierenliefhebber. Zelfs toen hij nog een eigen zaak had, besliste hij soms om bepaalde mensen niet te bedienen. Daar moest niet altijd een duidelijke reden voor zijn. Zijn huis, zijn regels.

Hendrik Keuleers was een zonderling, maar hij deed geen vlieg kwaad. Buren die hem kenden, droegen hem in hun hart. Eén van hen was journalist Chris Michel. Hendrik fietste nog geregeld rond in Gent. De dierenliefde van Keuleers was legendarisch, maar bezorgde hem heel wat problemen. Zijn ramen hingen vol slogans tegen dierenbeulen. Zo keerde hij zich resoluut tegen het onverdoofd slachten van dieren, en dus tegen het Offerfeest. En dat zinde bepaalde groepen moslimjongeren niet. Met de regelmaat van de klok werden de ruiten van de man ingegooid met kasseien. Triest dieptepunt was dat de bejaarde man werd aangevallen op straat, voor zijn deur, in februari 2017. Jongeren gaven hem een karatetrap, en de man bleef voor dood liggen op straat. Hij werd toen zélf aangeklaagd, wegens aanzetten tot racisme. Die klacht werd uiteindelijk geseponeerd.