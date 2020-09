Hell’s Angel riskeert tot 7 jaar cel voor verboden wapenbezit en betrokkenheid bij cannabisplantages Dylan Vermeulen

23 september 2020

13u54 0 Gent In Gent is de zaak tegen verschillende leden van de Hell’s Angels behandeld in het hof van beroep. Aanvankelijk werden ze veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar voor wapenbezit en betrokkenheid bij cannabisplantages in Leisele en het Nederlandse Goes. Het Openbaar Ministerie was van mening dat de straffen te licht waren en tekende hoger beroep aan.

Op 6 januari 2016 werd in het clubhuis van de Hell’s Angels in Gent een wapenarsenaal ontdekt. Ook konden verschillende plantages opgerold worden. De rechter verklaarde wel toen ‘slechts’ 90.000 euro drugsgeld verbeurd.

Professionele cannabisplantage

In een afgelegen loods achter de gemeentelijke feestzaal in Leisele stootte de politie na eerder telefonie-onderzoek en observaties op zo’n 900 cannabisplanten. De loods bleek ingedeeld in verschillende kweekkamers en was uitgerust met professionele bemesting, irrigatie, verwarming, afzuiging, belichting,… Volgens de openbare aanklager was de plantage al sinds oktober 2014 actief en was er al vijf keer geoogst, goed voor een winst van 1,5 miljoen euro. De rechter volgde die redenering niet en verklaarde uiteindelijk slechts 90.000 euro verbeurd. Een simultane inval in Goes leverde een cannabisplantage met 5.000 plantjes op.

Spilfiguur laat verstek

Spilfiguur achter de plantages was volgens het openbaar ministerie Hell’s Angel en ex-para Philippe D. (46) uit Evergem. Hij werd eerder al eens veroordeeld voor het opzetten van cannabisplantages in Zelzate, Boekhoute en Wachtebeke. Hij kreeg toen 4 jaar effectieve celstraf. De procureur-generaal vorderde nu 7 jaar effectieve celstraf, naast een verbeurdverklaring van 600.000 euro.

Naast Philippe D. stonden nog vier anderen terecht. Ook voor hen vorderde de procureur-generaal zwaardere straffen. Aanvankelijk werden zij veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen, nu vorderde de procureur-generaal ook voor hen effectieve celstraffen van 2 jaar. “Het is logisch dat je moet boeten voor het berokkenen van zo veel schade aan de maatschappij. Ik denk dat de vorige rechter niet heeft gevat hoe professioneel en omvangrijk het er effectief aan toe ging.”

De uitspraak volgt op woensdag 28 oktober

