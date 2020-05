Heleen kweekt en verkoopt moestuinplanten op terrein van gesloopte Ottenstadion: “Ik vind het fijn om stadsbewoners in contact te brengen met het groeien en bloeien van hun eigen voedsel” Jill Dhondt

22 mei 2020

17u36 1 Gent Heleen Calcoen (28) groeit kruiden en groenteplanten in een zelfgemaakte koepelserre op het terrein van het gesloopte Ottenstadion in Gentbrugge. Pas twee weken geleden beviel ze van haar zoontje, en toch is ze nog elke dag naarstig in de weer. Ze koos er bewust voor om planten te kweken die geschikt zijn voor terrassen en stadstuintjes.

Tot voor kort werkte Heleen als ruimtelijk planner en bestonden haar dagen vooral uit computerwerk. Ze miste de natuur, en besloot daarom om haar baan op te zeggen. Ze startte een opleiding biologische landbouw, deed stages bij boeren en kwekerijen, en kweekte zo een passie voor eetbare planten. In augustus vorig jaar, toen ze net zwanger was, zette ze een eigen plantenkwekerij op poten op het terrein waar vroeger het Ottenstadion stond. “Het enige wat daarvan is overgebleven, is een gigantische berg bettonpuin op een terrein waar de natuur het langzaam terug overneemt. Dat landschap sprak me aan, om er een werkplek uit te bouwen.”

In de bolvormige serre van Heleen vind je een zestigtal plantensoorten. “Daar zitten tomaten, klassieke keukenkruiden maar ook speciallekes zoals blauwe suikermaïs tussen. Alle planten zijn geschikt om te telen in een pot: ze zijn compact maar ook mooi. Zo passen ze perfect in een stadsomgeving waar veel terrassen en stadstuinen zijn. Met mijn planten kan je op mini-schaal je eigen groenten en kruiden kweken. Ik vind het fijn om stadsbewoners in contact te brengen met het groeien en bloeien van hun eigen voedsel.”

Koop lokaal

Elke zaterdagnamiddag kunnen nieuwsgierigen een bezoekje brengen in de Tennisstraat om plantjes te kopen, zolang de voorraad strekt. “De opbrengst gaat naar Reaktor21, een vzw die zich inzet voor de bijenpopulatie. Op hetzelfde terrein hebben ze bijenkasten gezet. In afwachting van de aanleg van een nieuwe woonwijk, hebben we een overeenkomst om de grond te gebruiken tot eind volgend jaar.”

Meer info op de Facebookpagina van Kweek.