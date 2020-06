Hele zomer camerabewaking in centrum Gent. “Voornamelijk voor crowd control” Sabine Van Damme

15 juni 2020

21u01 0 Gent Opmerkelijk: de hele zomer lang zullen 16 camera’s op 12 locaties het centrum van de stad in de gaten houden. De politie zal zo kunnen zien of het nergens te druk wordt. Het is opvallend dat het stadsbestuur – gekend als anti-camera – dit beslist. “Het is het systeem Gentse Feesten, maar de camera’s blijven tot eind augustus”, aldus de burgemeester.

Het Gentse stadsbestuur was altijd al gekant tegen camera’s op de openbare weg. Waar andere grootsteden al lang camerabewaking hebben, blijft dat in Gent nog steeds een uitzondering. De rosse buurt aan de Zuid heeft camera’s, en feeststraat Overpoort ook. Op uitzonderlijke momenten kunnen er ook elders camera’s worden geplaatst, zoals nu in de Brugse Poort, en er zijn ook mobiele camera’s die sluikstortgevoelige locaties in de gaten houden. Maar verder ging Gent tot nu toe niet. Behalve dan tijdens de Gentse Feesten. Dan wordt het hele centrum nauwlettend in de gaten gehouden met een twintigtal camera’s. Zo kan de politie de mensen in het veld efficiënter aansturen als er ergens problemen zijn.

Zomer

Maar nu komen er dus wel camera’s. “Maximum 16, op 12 verschillende locaties”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Ze worden binnenkort al geplaatst, want dat neemt toch anderhalve week in beslag. Maar ze zullen pas gebruikt worden na goedkeuring in de gemeenteraad volgende week. De camera’s zullen de hele zomerperiode actief zijn. Het is niet dat ze 24 uur op 24 gemonitord zullen worden. De politie heeft expertise genoeg om te weten wanneer live meekijken nuttig is. De belangrijkste reden dat we de camera’s deze zomer gebruiken is crowd control. Gezien het COVID-virus moeten we ervoor zorgen dat het nergens té druk wordt. Er zijn dan wel geen Gentse Feesten, maar we kunnen niet uitsluiten dat er toch heel wat mensen naar onze stad zullen afzakken. Met de camera’s zal de politie snel zien of en waar het te druk wordt, en waar er eventueel moet ingegrepen worden.”