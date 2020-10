Hele maand omruilactie van oude huisvuilzakken: gele zakken inruilen voor groene



Sabine Van Damme

03 oktober 2020

10u04 42 Gent Wie nog oud gele Ivago-huisvuilzakken heeft, die met een rode opdruk, kan die vanaf maandag inwisselen voor de nieuwe, groene zakken. Het prijsverschil moet je dan bijpassen. De omruilactie loopt de hele maand oktober.

Sinds 1 juli neemt Ivago alleen nog groene huisvuilzakken mee. Heel wat mensen hebben thuis echter nog gele zakken, waarvoor ze ook betaald hebben. Ivago had een grote omruilactie voor die zakken gepland in maart, maar door corona kon dat niet. De omruilactie vindt nu in oktober plaats. Oude zakken kunnen binnen gebracht worden op 9 verschillende inruilpunten. Niet-gebruikte, propere gele zakken kunnen worden omgeruild. Je krijgt geen geld terug, maar betaalt bij voor een rol met nieuwe, groene zakken van 50 of 30 liter. Een rol met 10 30 literzakken kost 11,10 euro, een rol met 10 50 literzakken kost 18,40 euro. Wie er deze maand niet geraakt, kan nog oude, gele zakken inruilen aan het onthaal van Ivago tot 31 december. Daarna zijn ze niks meer waard.