Hele doos vol Negenduust-spullen voor de daklozen. Thomas Beyls roept andere ondernemers op hetzelfde te doen Sabine Van Damme

21 januari 2020

17u01 8 Gent “Ik had nog een hoop stock-overschotten liggen en ik dacht, waarom die niet gewoon weggeven?” Thomas Beyls van Negenduust bracht een hele doos met truien en t-shirts naar de Sint-Antoniuskring. “Daar worden ze geschonken aan mensen die het echt nodig hebben. Ik hoop dat andere ondernemers hetzelfde doen met hun overschotten.” Wat ze bij Sint-Antonius dringend nodig hebben, zijn hygiëneproducten en badhanddoeken.

Negenduust is een bekende kledinglijn in Gent. Leuke spullen dus, en nu kunnen ook mensen die ze niet kunnen betalen ermee rondlopen. Want Thomas Beyls gaf een hele hoop van zijn gerief weg. “De Warmste Week is voorbij, maar dat hoeft niet te betekenen dat we elkaar niet moeten helpen”, zegt hij. “Zeker nu het kouder wordt op straat. Ik hoop dat anderen hetzelfde doen, om onze maatschappij iets warmer te maken.”

Monique Van Poucke, coördinator van de Sint-Antoniuskring in de Brandstraat 3, nam de doos dankbaar in ontvangst. “Elke donderdag doen wij – ikzelf en heel veel vrijwilligers – hier aan voedsel- en kledijbedeling voor daklozen en mensen in armoede”, zegt ze. “En dat zijn er steeds meer. Vorig jaar hebben wij 6.450 mensen eten gegeven. En ja, daar zijn ook kinderen bij.” Wie het nodig heeft, krijgt de spullen gratis mee, maar een keer per maand wordt ook een verkoop van kledij georganiseerd, aan spotprijzen uiteraard. Verder is er in de Sint-Antoniuskring ook een kringwinkeltje met tweedehandsspullen, van borden tot speelgoed, van heiligenbeeldjes tot kerstballen, ook al aan bodemprijzen.

“Wat we momenteel echt heel dringend nodig hebben hier, zijn hygiënespullen”, zegt Monique. “Tandenborstels, tandpasta, zeep, shampoo, scheergerief en badhanddoeken. Daar is een enorm tekort aan, en we krijgen momenteel niks binnen.” Niet dat ze te klagen hebben over de instroom. “Ketens als C&A, H&M en Torfs lieten hier een berg nieuwe spullen achter. Die mogen we niet verkopen in het winkeltje, we moeten ze gratis weggeven.”

Wie ook spullen kan missen, mag die op dinsdag en donderdag (10 tot 12u) of op woensdag (13 – 15 uur) naar de Brandstraat 3 brengen. Op afspraak kan uiteraard ook, via sint-antoniuskring@telenet.be.