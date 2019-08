Heldendaad / drama van Papegaaistraat krijgt eindelijk gedenkplaat Sabine Van Damme

07 augustus 2019

11u27 0 Gent Vanaf september wordt de 75ste verjaardag ‘de bevrijding van Gent’ herdacht. Dan zal ook een gedenkplaat onthuld worden in de Papegaaistraat. Want daar vond één van de meest heldhaftige verzetsacties in Gent plaats. Die kostte daarna wel het leven aan 100 stadsgenoten.

Het is raadslid Anne Schiettekatte (sp.a) die de officiële aanvraag voor een gedenkplaat indiende. “Op 15 juli 1944 kon een groep verzetsstrijders een belangrijke verzetsleider bevrijden. Ze reden een wagen klem op het kruispunt van de Papegaaistraat en de Maagdestraat. André Mélot, de verzetsleider, zat in die wagen. Hij werd bevrijd, en zijn Duitse bewakers werden doodgeschoten. Maar de nazi’s reageerden bikkelhard. Ze pakten 100 stadsgenoten op, die werden vermoord of gedeporteerd. Maar niks in de Papegaaistraat herinnert aan deze actie.”

Protocolschepen Mieke Van Hecke kent het verhaal, en was al van plan een gedenkplaat te laten bevestigen. Daarover is al contact geweest met de familie van André Mélot. De Cisterciënzerzusters stellen de muur van hun pand in de Papegaaistraat ter beschikking om de gedenkplaat aan op te hangen. Wanneer de onthulling van de plaat juist zal gebeuren, staat nog niet vast. De familie van André Mélot wil dat moment graag laten samenvallen met een boek dat ook dit najaar over de historie verschijnt, van de hand van Marc Verschooris, met de titel ‘De Papegaai is niet dood’.