Helden van de zorg in UZ worden in de watten gelegd met heerlijke risotto Didier Verbaere

31 maart 2020

De helden van de zorg in het UZ in Gent worden quasi dagelijks, terecht, in de watten gelegd door de bevolking. Het personeel van de speciale cohortafdeling kon genieten van een heerlijke risotto met gemarineerde zalm met dank aan restaurant Lys d’Or. Smakelijk en bedankt!