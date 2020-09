Held redt vrouw uit water nadat ze in kanaal terechtkomt met wagen Dylan Vermeulen

27 september 2020

20u57 1 Gent In Nevele is zondag rond 18 uur een wagen in het kanaal terechtgekomen naast de Lamstraat. Een voorbijganger zag het gebeuren en twijfelde niet. Hij sprong in het water en haalde de bestuurster uit het water.

De vrouw werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de man werd onderkoeld weggebracht met een ambulance. De brandweer was twee uur in de weer om de wagen uit het water te halen. Rond 20 uur lukte het uiteindelijk toch. Het is nog onduidelijk hoe de wagen in het water is terechtgekomen.

Volgens een buurtbewoner is het niet de eerste keer dat een wagen op deze plaats in het water terechtkomt. “Vorig jaar hebben we een man opgevangen die aan het sas in het water was beland en door de stroming tot hier was geraakt.”