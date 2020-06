Hekken stonden klaar, maar waren niet nodig: Gras- en Korenlei kennen rustige avond en nacht Jill Dhondt Sabine Van Damme

25 juni 2020

09u21 0 Gent Na de drukte van eergisteren op de Gras- en Korenlei had de stad besloten om alle kleine toegangswegen af te sluiten. Er was sprake van het plaatsen van hekken op de kades zelf, zoals tijdens de Gentse Feesten, maar dat gebeurde gisterennacht niet. Het was immers een stuk rustiger dan dinsdagavond. Dat bevestigt ook politiewoordvoerder Matto Langeraert. “We hebben enkel pv’s uitgeschreven voor zwemmen en luide muziek.”

Gisterenavond en -nacht troepten er opnieuw veel jongeren samen op de Gras- en Korenlei. De warme temperaturen en het einde van de examens maken van de waterkant nog steeds een geliefde plek om af te spreken met vrienden. Het was er echter minder rumoerig dan de nacht ervoor. Er was ook minder volk aan de nachtwinkels. Op één grotere groep na, bleven de meesten binnen hun bubbel van tien personen, op voldoende afstand van de rest. De bezoekers leken de waarschuwing van de burgemeester begrepen te hebben.

Uit voorzorg werden overdag al hekken klaargezet aan de invalswegen. De zijstraten van de Korenlei werden afgezet, net als de trap op de Sint-Michielshelling. De Gras- en Korenlei zelf werden niet afgezet. De politie was waakzaam, maar daarom niet in veel grotere aantallen aanwezig dan gisteren. Een viertal Gentse flikken vroeg de jongeren af en toe om afstand te bewaren, maar grepen verder weinig in. Tussen 1 en 2 uur, nadat de drankvoorraad op was, trokken de meesten langzaam weg van de waterkant. “Eén iemand heeft een pv gekregen voor het afspelen van te luide muziek”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Hij had voordien al 2 waarschuwingen gekregen. Ook hebben we daar vier zwemmers uit het water gevist, die een pv kregen. Aan de Kantienberg zijn er ook zwemmers uit het water gehaald.” De politie patrouilleerde niet alleen aan de Gras- en Korenlei, maar hield ook andere hotspots zoals het Baudelopark en het Keizerspark in de gaten, maar overal bleef het rustig.