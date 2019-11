Heibel in de gevangenis, straat even afgesloten Wouter Spillebeen & Sabine Van Damme

26 november 2019

16u41 24 Gent De Nieuwewandeling is afgesloten, omdat er problemen zijn in de gevangenis. Een gedetineerde stichtte brand in zijn cel, waardoor er een hevige rookontwikkeling bestond. Omdat de brandweer binnen moest, moesten alle deuren open. Daarom was ook de politie ter plaatse, maar alles bleef rustig.

Rond 15.30 uur stak een gedetineerde in de Nieuwewandeling zijn cel in brand. Daardoor ontstond een hevige rookontwikkeling, die zich verspreidde in een deel van de gevangenis. De brandstichter zelf werd met de ziekenwagen weggebracht omdat hij teveel rook had ingeademd.

Omdat de brandweer ter plaatse moest komen, moesten ook alle deuren open. Daarom was de politie massaal aanwezig. Zij stelden een veiligheidsperimeter in en regelden het verkeer, maar ze waren ook ter plaatse om eventuele relletjes in de gevangenis meteen de kop in te drukken. Dat bleek niet nodig, alles bleef kalm binnen de gevangenismuren. De brandweer had het vuur snel onder controle.Een evacuatie van de overige gevangenen bleek niet nodig. De gevangenis moest wel grondig verlucht worden, om alle rook buiten te krijgen.

Het incident had vooral een impact op het openbaar vervoer. Buslijnen 38, 39, 65 en 67 hebben vertraging, en rijden voorlopig niet tussen de haltes Overzet, Einde Were en Brugsepoort.