Heetste dag van het jaar, maar aan deze zaak branden de warmtelampen Jill Dhondt

31 juli 2020

12u57 2 Gent Een oplettende passant merkte deze ochtend iets bijzonder op toen hij langs de Kortemunt wandelde. Terwijl de temperatuur aan het oplopen was, stonden de warmteblazers aan op het terras van de voormalige broodjeszaak Krokantino.

Het was 10 uur deze ochtend toen de man opmerkte dat de warmteblazers aanstonden op het terras van de Krokantino. Vreemd, aangezien het de warmste dag van het jaar belooft te worden. Niet het moment om je terras te verwarmen dus. Wat het verhaal nog vreemder maakt, is dat het pand momenteel leeg staat. De broodjeszaak werd een tijd geleden verkocht en kreeg nog geen nieuwe invulling. Het is mogelijk dat de nieuwe eigenaar deze ochtend in de zaak was, maar dan is het nog een eigenaardige reflex om de wamteblazers aan te zetten. Tegen de middag stonden de blazers alleszins niet meer aan.