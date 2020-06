Heet, dus wordt het zwemverbod massaal genegeerd Sabine Van Damme

24 juni 2020

19u38 1 Gent Heet , heter, heetst. Maar zwemmen is nog steeds verboden. Vanaf zaterdag mag het in de Blaarmeersen, in het Houtdok is het altijd verboden. Toch lijken steeds minder mensen zich daar iets van aan te trekken. De politie houdt overal een oogje in het zeil, zelfs met de helikopter.



Heel veel mensen gaan zonnen aan de Blaarmeersen, de publieke tuin van Gent. Dat is een beetje zelfkastijding, want zwemmen mag er niet. Daar trekken mensen zich steeds minder van aan. Zeker kinderen zijn niet uit het water weg te slaan, ondanks de politiepatrouilles en de security. Vanaf zaterdag mag het wel.

Aan het Houtdok, een nieuwe hotspot in Gent, krioelt het nu elke dag van het volk. De nieuw aangelegde promenade heeft laddertjes die in het water uitkomen. Het dok zelf wordt al lang niet meer gebruikt, dus schepen passeren er niet meer. Aan de kop is een strand aangelegd. Alles lijkt aangelegd om te zwemmen, en toch mag het niet. Dat staat aangeduid, maar ook hier trekken jongeren zich daar niks van aan. Bootje varen mag, zwemmen niet. Vanmiddag patrouilleerde de politie er, zelfs met bijstand van de politiehelikopter. Maar zodra de flikken verdwenen zijn, springen de jongeren terug het water in.