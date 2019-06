Heel weekend maatjes onder de Stadshal Sabine Van Damme

14 juni 2019

09u20 0 Gent Wegens groot succes de voorbije 3 jaren, breiden de Gentse Maatjesfeesten uit. Je kan nu een heel weekend smullen van de verse lekkernijen. Place to be blijft de Stadshal.

De Gentse Maatjesfeesten zijn op korte tijd een begrip geworden, met vlot 4.000 bezoekers elke keer. Tijd dus om uit te breiden, van één naar twee dagen. En dus kan je dit weekend op zaterdag én zondag genieten van de allereerste maatjes van het seizoen, geflankeerd door een glas en al dan niet foute muziek. Alleen voor wijze compagnie moet u zelf zorgen.

De allereerste maatjes van Gent komen overigens via het water én met een stoet naar het centrum. Een grote maatjestanker zal de jonge haringen zaterdag op het kanaal Gent – Terneuzen rechtstreeks overladen op bootje van Gent Watertoerist, die ze tot aan de Graslei zal brengen. Om 12.30 uur worden ze daar feestelijk onthaald, en gaat het in stoet richting Stadshal, in aanwezigheid van enkele notabelen en uiteraard ook de Belleman.

Ook wie geen maatjes lust is overigens welkom. Er zijn ook andere lekkerijen te krijgen, er is kinderanimatie, en er zijn verschillende optredens voorzien.

Gentse Maatjesfeesten, zaterdag 15 en zondag 16 juni, telkens van 12 tot 22 uur op het Emile Braunplein.