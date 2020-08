Heel kalme start van de solden in Gent Sabine Van Damme

01 augustus 2020

13u15 0 Gent De eerste dag van de solden, dat stond vroeger garant voor drukte in de winkelstraten, en graaiende mensen in de winkels. Niet vandaag. Op de eerste dag van de uitgestelde solden liep er nauwelijks volk in de winkelstraten. Morgen is er een koopzondag in Gent, maar vermoedelijk komt ook dan niet de grote massa naar het centrum.

Vandaag, rond 11.30 in de Gentse winkelstraten. Er lopen wel mensen, maar zeker niet meer dan op een doorsnee weekdag. En toch is het vandaag de eerste dag van de solden. Die zijn met een maand uitgesteld, omwille van het coronavirus. Geen overrompeling dus, al zijn er altijd uitzonderingen. Hoe kalm het in andere straten en winkels ook was, bij Milano in de Bennesteeg stond er wel een wachtrij.

Waarom er minder volk is, valt niet te verklaren. Heel veel mensen zijn gewoon bang, zoveel is duidelijk. Heel wat restaurants klagen over annuleringen, zeker sinds de invoering van de laatste maatregelen. Los daarvan beperken die maatregelen ook het winkelplezier. Shoppen moet alleen, en je mag officieel niet langer dan een half uur in de winkel blijven. Winkeliers vrezen ook dat de klanten halfweg de zomer niet meer in de zomercollectie geïnteresseerd zijn. De kans dat deze solden het verlies van de lockdownmaanden goed maken, is klein.